Лидера художественной группы «Война» Олега Воротникова снова арестуют

Чешские органы власти выдали ордер на арест диссидента и лидера художественной группы «Война» Олега Воротникова. Поводом стало то, что Воротников трижды не пришёл на допрос и не проживает в том месте, которое указал в полиции, нарушив тем самым обещание о сотрудничестве, данное им в полиции осенью прошлого года. Воротникова в сентябре прошлого года задержала чешская полиция на основании ордера на арест Интерпола, выданного по требованию России. Его преследуют за предполагаемое нападение на полицейского. Последнее место проживания — замок Орлик, принадлежащий Карлу Шварценбергу – он с женой и детьми, по словам владельца, покинул.

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