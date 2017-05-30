Mad Head – русская игра в Чехии

Пару лет назад несколько человек решили создать в Праге новую игру, за основу которой взяли принципы известной в России «Что? Где? Когда?» Сегодня они собирают полные залы игроков, желающих проверить свою логику и знания.

В просторном зале клуба на Виноградской раз в месяц страсти накаляются до предела. К семи часам вечера сюда съезжаются молодые люди из Праги и всей Чехии, чтобы поучаствовать в мозговом штурме – большой игре Mad Head, которая проходит в формате шоу. Ведущие в ходе игры создают соответствующую атмосферу, сопровождая действия игроков шутками и колкими комментариями.

Достаточно логики

За тем, когда и где проходит игра, следят сейчас многочисленные участники. Они самостоятельно формируют команду из 4-8 человек и предварительно регистрируются. Игра проходит в четыре тура, в каждом из которых можно набрать максимальное количество баллов.

Состязание состоит в том, чтобы в течение одной минуты правильно ответить на вопрос, предложенный создателями и появившийся на экране. Ответы принимаются либо на листочке, либо с использованием современных средств, к примеру, WhatsApp. Сами организаторы утверждают, что ответить на их вопросы можно и без энциклопедического багажа знаний. Достаточно логического хода мыслей. Собственно, многие видели нечто подобное много лет подряд на центральном российском канале, но не все знают, что примерно что-то такое же происходит и в Праге.

Интерес к игре постоянно растёт. В последний раз собралось 48 команд. Есть у игры и меньший формат для небольшого количества участников. «Живи и играй», например, это игра двух команд, но здесь уже первоочередным является, как быстро вы ответили. Для этого по одному представителю от команды стоит у пульта с кнопкой, на которую им нужно нажать, когда они готовы предложить свой вариант ответа.

Играют по всей Европе

Как альтернатива сумасшедшим головам была создана игра «60 секунд». Организаторы — студенты чешских институтов — купили франшизу российской игры «Что? Где? Когда?» В их распоряжении готовые вопросы, уже когда-то прозвучавшие, но, как правила, при сохранении сути, форма вопроса меняется до неузнаваемости. Что не даёт возможности участникам ответить по шаблону в случае, если они внимательно следят за российской программой. Кстати, «60 секунд» очень быстро распространились по Европе. Они есть и в Словакии, и в Германии, и в Эстонии, и в Австрии.

Интересно, что и на ту, и на другую игру ходят практически одни и те же люди. Они без труда при определённой схожести формата назовут вам отличия в программах. Mad Head – это игра плюс веселье и развлечения. Организаторы – специалисты шоумены, которые работают ещё и в качестве ведущих на свадьбах и праздничных мероприятиях, поэтому в процессе умственной работы можно наслаждаться хорошо подобранной музыкой. Кстати, у этой игры появилась и версия на чешском языке для местных интеллектуалов.

В свою очередь, «60 секунд» привлекли к себе часть молодежной аудитории новинкой. Вопросы, на которые отвечают участники игры, – с перчинкой. Они построены таким образом, что провоцируют на не слишком приличный ответ. Но нужно быть осторожным, потому что напрашивающийся ответ наверняка будет ошибкой.

Вопрос в команде

Составы команд у многих уже сформировались и постоянны. «Нас иногда играет шестеро, иногда семеро, – рассказывает завсегдатай интеллектуальных игр Юлия Вовк. – В команде очень важно распредилить правильно роли. 4 человека – основа. Один – капитан команды, который принимает решение. Именно на нём ответственность за правильно выбранный ответ. Второй человек должен внимательно выслушать вопрос. Очень часто ответ может быть в контексте вопроса, и важно это уловить. Третий человек работает как дублёр второго. Он записывает, стенографирует вопрос, который потом уже все вместе начинают разбирать. А один или два человека работают над тем, чтобы найти максимальное количество ответов и предложить их игрокам своей команды. Ещё один человек в этой цепочке следит за ходом дискуссии, записывает все предложения ответов, чтобы ничего не упустить. Все вместе предлагают максимальное количество ответов игрокам своей команды».

По мнению Юлии, при правильном подборе всех звеньев команды, оптимальное количество игроков в команде 6-7. Большее количество, как правило, осложняет процесс обсуждения. Но у каждой команды, конечно, может быть своя форма работы. Главное, чтобы она позволяла играть продуктивно. Опыт набирается со временем, многие команды очень известны и неоднократно становились победителями.

Ирина Костина

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