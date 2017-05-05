Марафон в Праге. Волна ограничений.

В воскресенье, 7 мая, в Праге стартует международный Volkswagen марафон. Более 10 000 участников из 90 стран мира пробегут по пражским дорогам. По сравнению с прошлым годом у участников появились еще 2 дополнительные трассы.

Ограничения дорожного движения и возможности запарковать свой автомобиль начнутся уже с 6 мая ( суббота ). Автолюбители, которые запаркуют свое авто в месте, где будет проложена трасса для марафонцев будут эвакуированы. Узнать точное место куда авто будет эвакуировано можно будет на сайте http://sshmp.cz

Пешеходу власти рекомендуют использовать городской транспорт, в особенности метро. Более подробную информацию о работе транспорта в Праге на этих выходных ( 6-7 мая ) можно узнать на сайте www.dpp.cz

Фото www.runczech.com

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