Машина времени — не выдумка?

Физики из США и Канады опубликовали исследование, которое подтверждает теоретическую возможность существования машины для путешествий во времени.

Исследователи нашли формулу, по которой такие путешествия могут быть возможны. Для активации механизма машины необходимо использовать кривую пространства и времени. При сжатии времени в круг оно может пропустить путешественников в прошлое или будущее. Эта математическая модель получила название Tardis.

«Люди говорят о путешествии во времени как о чем-то из книжек. Мы склонны думать так, потому что этого не существует, но математически это возможно», — рассказал физик-теоретик и математик Бен Типпетт.

В данный момент не существует необходимых материалов для того, чтобы построить машину времени. Но ученые уверены, что в скором времени все необходимое будет обнаружено.

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