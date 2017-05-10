Массаж, который усилит иммунитет

Согласно китайской медицине, весна – это время года, которое соответствует элементу «дерево», к которому относятся внутренние органы – печень и желчный пузырь. Поэтому весной очень важно проводить, в частности, курсы очищения печени. После зимнего периода в печени, да и во всём организме, увеличивается количество токсинов. Это вызвано тем, что зимой у нас меньше движения, мы больше употребляем тяжёлые, жирные блюда.

Ещё один замечательный способ весенней чистки печени и всего тела — это лимфатический массаж. Лимфатический массаж приносит большой детоксикационный эффект и в значительной степени способствует защите организма от внешних патогенов, усиливая таким образом наш иммунитет.

Что такое лимфатическая система

Лимфатическая система является ответственной за выведение вредных веществ из организма. Она состоит из сети сосудов с расположенными по их ходу лимфатическими узлами. В основном она копирует сердечно-сосудистую систему, но, в отличие от последней, не имеет собственного насоса (как сердце у сердечно-сосудистой системы). Движение лимфы осуществляется с помощью мышц, дыхания лёгких и пульсирования сосудистой системы. Лимфа перед переходом в русло сосудистой крови проходит через лимфатические узлы, где она фильтруется и обогащается лимфоцитами, которые в узлах обеспечивают иммунобиологическую функцию лимфатической системы. Лимфатическая система является, следовательно, основным фактором усиления иммунитета и как таковая играет огромную роль в подавляющем большинстве заболеваний сегодняшнего времени.

Лимфатический массаж — это деликатная, мягкая техника массажа, направленная на улучшение качества лимфатической циркуляции и ускорения оттока лимфатической жидкости из подкожного слоя обратно в кровоток. Кровоток относит нечистоты, токсичные вещества в очистительные органы – такие, как почки, печень, лёгкие (газообразные отходы), которые эти вещества выводят из организма естественными путями. Ведь лимфатическая система не имеет своего насоса. Если она не работает или её деятельность замедлена, избытки обмена веществ остаются в тканях. Тело удерживает воду. Жировые клетки увеличивают свой объём, возникают жировые подушки, целлюлит и отёк. С помощью целенаправленного массажного давления лимфу можно активировать и достичь вымывания вредных веществ из организма. Лимфатический массаж делается путём мягкой и точной технологии. Ручной лимфодренаж разблокирует основные лимфатические узлы и отведёт жидкость через выделительную систему. Этот метод естественен и медицински обоснован. К тому же он очень приятный и расслабляющий.

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Связанные с зимой неправильный режим питания и уже упомянутый недостаток физических упражнений приводят к увеличению количества токсинов в нашем организме, что может у женщин проявляться в виде целлюлита. В качестве профилактики против возникновения целлюлита выступает именно лимфатический массаж.

Целлюлит возникает при неправильной деятельности лимфатической системы и кровообращения. В результате тело удерживает токсины. Токсины хорошо растворимы в жирах, и поэтому они автоматически накапливаются в жировой ткани, где вызывают деформацию жировых клеток. В такой деформированной форме они очень трудно сжигаются. Целлюлит, таким образом, – это не избыток жировых клеток, а неспособность нашего организма сжигать жиры.

Массаж, направленный против целлюлита, эти деформированные жировые комки разрушает, и тело их может в дальнейшем обработать и выделить из тела. Это происходит благодаря обширному и глубокому разминанию, массажу проблемных частей тела (бёдра, ягодицы). Такие массажи очень эффективны и, как ни парадоксально, чем целлюлитные комки больше по размеру, тем лучше их можно удалить.

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