Метро для автомобилей

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск работает над новым проектом, который может устроить революцию в дорожном движении, а главное – увеличить скорость передвижения в городах, где пробки стали неотъемлемой частью. В основе проекта лежит идея подземного тоннеля для скоростного движения автомобилей. Предполагается, что такие тоннели в будущем будут пролегать под городами и станут «вторым метро», развозящем автомобили. По задумке Илона Маска, автомобили будут передвигаться в тоннелях на большой скорости, причём перевозить их станут специальные платформы (на электротяге). Предполагается, что платформы смогут ездить со скоростью свыше 200 км/ч.
Фото www.kolesa.ru
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