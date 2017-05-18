Международный день защиты детей: парк Миракулум (Миловице) готовит новую программу для детей

К Международному дню защиты детей Парк Миракулум (Миловице) готовит богатую программу для своих юных гостей. В огромном парке есть и средневековые крепости забраться в которые можно, преодолев препятствия, поблуждать по лабиринту, покачаться на качелях, или стать зрителем минизоопарка и амфитеатра. Для родителей, чтобы они не мешали резвиться своим малышам, отведены отдельные полянки, где они в тени могут посидеть, устроив себе пикник, в ожидании своих чад. Накануне Дня защиты ребёнка в парк Миракулум приглашают и детей из детских домов. Парк находится по адресу Миловице 289 24, Topolová 629. Время работы можно посмотреть на сайте www.mirakulum.cz.

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