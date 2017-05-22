МИД Чехии предложил продолжить финансовую помощь Украине

Министерство иностранных дел Чехии предложило правительству продлить программу финансовой помощи Украине еще на два года. Всего речь идет о 35 млн крон, которые должны пойти на создание независимых СМИ, поддержку гражданских инициатив, образовательные проекты и борьбу с коррупцией. Кабинет министров рассмотрит предложение ведомства сегодня, 22 мая 2017 года.

«Украина остается для Чехии важной страной с точки зрения геополитики, безопасности и экономики. Чешская Республика не может стоять в стороне от процесса трансформации Украины», — заявил ранее глава МИД Любомир Заоралек.«Это не альтруизм. Я воспринимаю данную помощь как инвестицию в стабилизацию страны, проблемы которой могут затронуть весь регион, в том числе и Чехию. Наши возможности не безграничны, поэтому считаю стратегию помощи ближайшим к нам странам правильной», — добавил министр.



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