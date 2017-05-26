Моравский австралиец.

Карьера Нейтана Уокера напоминает судьбу многих чешских хоккеистов, за одним исключением – он является уроженцем Австралии и самым молодым игроком в истории местной сборной. Уокер в 17 лет приехал в Чехию по приглашению остравского клуба «Витковице», скауты которого заприметили его во время международных матчей со сборной Японии. Уже в 18 лет Нейтан дебютировал в Экстралиге, а ещё через год уехал покорять НХЛ. В настоящее время он играет в составе клуба АХЛ «Херши Беарз» и борется за место в основном составе «Вашингтона».

Похожие статьи