Национальная галерея в Праге будет работать бесплатно

В четверг, 18 мая, посетить все отделения Национальной галереи в Праге можно будет абсолютно бесплатно. Акция пройдет в рамках Международного дня музеев и галерей. Бесплатный вход будет как для детей, так и для взрослых местных жителей и гостей республики. По условиям акции к бесплатному входу еще будет сопроводительная программа и множество экскурсий.

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