Natura Siberica отказалась от косметики из рогов оленей

Косметический бренд Natura Siberica обвинили в жестоком обращении с животными. Все началось с обсуждаемого поста Марины Зайцевой в Facebook, в котором она описывает процесс отрезания неокостеневших рогов у животных — пантов, которые являются основным ингредиентом серии средств Natura Siberica.

В ответ представители марки сообщили, что с 2 апреля 2017 года Natura Siberica откажется от использования медицинского компонента пантокрин, который добывают из рогов оленей.

«Natura Siberica изучает и поддерживает традиции и обычаи народов Сибири. Но, видимо, пришло время отказаться от некоторых из них. Меняется мир, меняемся и мы вместе с ним. Настало другое время — время органики!», — говорится в сообщении компании.

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