Названы самые опасные и безопасные города в мире

Организация Numbeo, которая занимается измерением уровня потребления, загрязнения и других статистических данных по всему миру, опубликовала рейтинг городов с самой высокой и низкой преступностью.

Всего в рейтинге 378 городов. Самые опасные из них – Каракас (Венесуэла), Сан-Педро-Сула (Гондурас), Питермарицбург (ЮАР) и еще несколько южноафриканских и бразильских мегаполисов, включая Рио-де-Жанейро.

В топ-10 самых безопасных городов попали:

1. Абу-Даби (ОАЭ)

2. Мюнхен (Германия)

3. Тайбэй (Тайвань)

4. Базель (Швейцария)

5. Орхус (Дания)

6. Гейдельберг (Германия)

7. Доха (Катар)

8. Сингапур (Сингапур)

9. Мангалор (Индия)

10. Цюрих (Швейцария)

19-м самым безопасным городом в мире назван Тбилиси (Грузия), 28-м – Минск (Белорусь).

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