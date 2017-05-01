Названы самые опасные и безопасные города в мире

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Организация Numbeo, которая занимается измерением уровня потребления, загрязнения и других статистических данных по всему миру, опубликовала рейтинг городов с самой высокой и низкой преступностью.
Всего в рейтинге 378 городов. Самые опасные из них – Каракас (Венесуэла), Сан-Педро-Сула (Гондурас), Питермарицбург (ЮАР) и еще несколько южноафриканских и бразильских мегаполисов, включая Рио-де-Жанейро.
В топ-10 самых безопасных городов попали:
1. Абу-Даби (ОАЭ)
2. Мюнхен (Германия)
3. Тайбэй (Тайвань)
4. Базель (Швейцария)
5. Орхус (Дания)
6. Гейдельберг (Германия)
7. Доха (Катар)
8. Сингапур (Сингапур)
9. Мангалор (Индия)
10. Цюрих (Швейцария)
19-м самым безопасным городом в мире назван Тбилиси (Грузия), 28-м – Минск (Белорусь).
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