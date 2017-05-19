Названы самые здоровые страны в мире

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Самой здоровой страной в мире названа Италия. Соответствующий рейтинг был опубликован Bloomberg Global Health Index.
На втором месте в рейтинге оказалась Исландия, а на третьем – Швейцария.
Согласно аналитике Bloomberg, в Италии у новорожденного есть больше всего шансов дожить до 80 лет. Здесь, согласно новым данным, легче и вероятнее всего дожить до глубокой старости.
При составлении рейтинга эксперты основывались на различных данных о 163 странах мира и учитывали такие показатели, как продолжительность жизни, причины смерти и разные угрозы для здоровья, включая высокое давление, ожирение, неправильное питание и дефицит чистой воды.
«Несмотря на то, что Италия относится к числу наиболее развитых стран, уровень безработицы среди молодежи в Италии в данный момент достиг 38,8%, и он один из самых высоких в Европе. Тем не менее, итальянцы находятся в лучшей форме, чем американцы, канадцы и британцы, которые страдают от повышенного кровяного давления и холестерина и демонстрируют ухудшения их психического здоровья», – отмечается в докладе.
Лидирующую позицию Италии в рейтинге самых здоровых стран в мире эксперты связывают с избытком врачей в стране, а также с диетой, богатой овощами, оливковым маслом, и доступом к свежей продукции, фруктам, постному мясу и рыбе.
Рейтинг ТОП-10 самых здоровых стран выглядит так:
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