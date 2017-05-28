Невиданное существо вынесло море на побережье Индонезии

Размер неизвестного существа, которое по непонятным причинам погибло и было выброшено из моря, – 22 метра. Специалисты Министерства по морским делам и рыболовству, изучив тушу животного, не смогли определить, к какому виду оно относится, сказав, что вероятно это что-то среднее между китом и невероятных размеров кальмаром: максимально кальмары достигают размера 5 метров. Кроме того, сложность в идентификации тела заключается в том, что оно находится в состоянии разложения. Эксперты уже изъяли образцы плоти для дальнейшего анализа, и высказывают предположение, что данное существо – синий кит.

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