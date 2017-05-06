Новые парковочные зоны в районе Праги 4



Район Праги 4 потребует у магистрата введение новых парковочных зон по всей территории района включая резидентов и жителей Кунратиц. Такое решение было принято по причине того, что район Праги 4 находится на стыке Праги 2 и 5, где очень часто паркуются водители из других городов. Напомним, что по закону водители, которые не являются резидентами не имеют право парковаться бесплатно. Самыми заполненными участками являются улицы Праги 4 по соседству с районами Праги 2 и 5.

Жители Праги 4 утверждают, что их район не должен служить местом для бесплатной парковки жителей других районов и городов. В первую очередь парковочные места района Праги 4 должны обеспечить жителей этого района.

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