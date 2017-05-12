Обоняние человека не хуже, чем у животных (исследование)

Обоняние человека ничуть не хуже, чем у собак или крыс, заявляют нейробиологи. По их словам, у людей столько же обонятельных нейронов, сколько и у других млекопитающих, рассказывается в исследовании в журнале Science.

Хотя относительно размеров остального мозга у людей размер обонятельных луковиц крайне мал (в 40 раз меньше, чем у собак и 200 — чем у крыс), у всех млекопитающих примерно одинаковое количество обонятельных нейронов — около 10 млн.

Люди способны идти на запах шоколада не хуже, чем собака брать след фазана

Также оказалось, что те отвечающие за работу рецепторов носа гены, которые раньше считались нефункциональными, могут иметь регуляторную функцию для важных для обоняния генов. А эксперименты показывают, что запахи способны оказывать значительное влияние на принятие решений и что люди способны идти на запах шоколада не хуже, чем собака брать след фазана.

Вместе с тем, в подобных экспериментах люди гораздо лучше справлялись с поставленной задачей после нескольких тренировок, отмечают ученые.

Нейробиологи сделали выводы, что обоняние человека не является слабым. Его работа скорее похожа на работу мышц — если мы будем активно его использовать и тренировать, то сможем развить до возможного максимума.

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