Опубликован рейтинг самых посещаемых музеев мира

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Издание The Art Newspaper опубликовало рейтинг самых посещаемых музеев мира за 2016 год. Первое место досталось парижскому Лувру, второе — Метрополитен-музею в Нью-Йорке, третье — Британскому музею в Лондоне. В десятку также попали Национальная галерея в Лондоне, музеи Ватикана, Тейт Модерн и Национальная художественная галерея в Вашингтоне.
Эрмитаж, который в 2016 году посетили больше 4 миллионов человек, занял девятую строчку в рейтинге, Музей московского Кремля — двадцать первую.
Издание также отмечает, что после серии террористических актов посещаемость музеев Парижа и Брюсселя снизилась. Музеи Мадрида, наоборот, на подъеме: за прошлый год Центр искусств королевы Софии посетили 3,7 миллиона человек, а Прадо преодолел порог в 3 миллиона первый раз за пять лет. Самым популярным музеем современного искусства в мире остается галерея Тейт Модерн.
Музеи Праги не вошли в рейтинг самых посещаемых в мире.
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