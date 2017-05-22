Открыли новую скульптуру Давида Черного

В историческом центре Оломоуца открыли новую скульптуру знаменитого чешского художника Давида Черного. Она получила название «Грабитель» (Lupič) и представляет собой фигуру мужчины, который на вытянутых руках свисает с карниза Музея современного искусства на высоте 30 метров. У фигуры есть два мотора и в такой способ скульптура может перемещаться в разные стороны. Самое замечательное то, что фигура умеет произносить звуки при помощи встроенного динамика. Свое новое творение Давид Черни посвятил скульптору Карелу Непрашу. Фигура грабителя была создана при помощи 3D-моделирования и фрезеровочного робота.

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