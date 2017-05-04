Охрана международных аэропортов Чехии будет усилена

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На патрулирование аэропортов дополнительно направят 221 полицейского. В течение 2 лет сотрудники будут проходить специальное обучение. Предложение министра внутренних дел Хованца было одобрено. Мера является реакцией на ситуацию с терроризмом в Европе. Нововведение будет стоит бюджету 116 млн. крон ежегодно. Будут дополнительно усилены : аэропорт Вацлава Гавел, аэропорт в Карловых Варах, Брно, Остраве и Падрубицех.
Фото www.aktualne.cz
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