Первый темнокожий хоккеист.

Из-за трудового спора игроков и владельцев клубов НХЛ в составе либерецких «белых тигров» в 2014 году дебютировал канадец Уэйн Симмондс. Проспект «Филадельфии» отлично проявил себя и в 10 матчах забил 6 голов. Однако успехи на льду не спасли его от расистских оскорблений со стороны местных болельщиков. В результате сотрудничество клуба и Симмондса продлилось всего два месяца, после чего хоккеист покинул Чехию и уехал в Канаду дожидаться окончания локаута.

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