Победители и проигравшие ЧМ-2017

В Париже и Кёльне завершился чемпионат мира по хоккею 2017 года. «Пражский телеграф» называет главные открытия и разочарования мирового первенства.

Открытия турнира

Трэвис Конекны (Канада). Молодой нападающий – дебютант крупных турниров, тем не менее он сумел не затеряться в компании более звёздных партнеров. Конекны сходу закрепился на левом фланге второй тройки и доказал, что является хоккеистом, способным влиять на игру звена. Плеймейкерские навыки Трэвиса поразительны для 20-летнего юниора, а неуёмная жажда борьбы была известна ещё со времени выступлений в OHL. И всё это нашло отражение в статистике: 10 очков в 10 играх и место в десятке самых результативных игроков турнира.

Клейтон Келлер (США). Келлер уже сейчас является лучшим центром-проспектом из США. Клейтон – достаточно лёгкий форвард, который с удовольствием обращается с шайбой, иной раз выполняя сложные финты на прямых ногах. При этом он агрессивный, не гнушается силовой борьбы, добавьте к этому скорость, качественное катание, блестящий кистевой бросок – убойную комбинацию, которая позволила поклонникам «звёздно-полосатых» забыть об отказе Патрика Кейна и Остона Мэттьюса приехать во Францию.

Сергей Андронов (Россия). Настоящий трудяга, потому Олег Знарок возложил на «центра» первого звена обязанности по сдерживанию лучших игроков команд-соперников, с чем Андронов и Ко справились блестяще. Особенно удался Сергею первый матч турнира против Швеции, где он со своими партнёрами не только не позволил отличиться именитым скандинавским форвардам, но и организовал единственный гол россиян, позволивший сравнять счёт в матче.

Разочарования турнира

Йонас Хиллер (Швейцария). Блеснув в плей-офф-2009, швейцарец гарантировал себе односторонний контракт в НХЛ и с тех пор пришил к погонам перспективного новичка из Европы сразу несколько звёздочек, включая долгожданную медаль в составе сборной. Хотя в последние несколько лет Хиллер серьёзно сдал и нынешний чемпионат мира, судя по всему, стал «лебединой песней» ветерана. Йонас в Париже сыграл всего один матч против Словении, в котором пропустил аж четыре шайбы.

Сборная Беларуси. Иначе как провалом выступление белорусов назвать нельзя. До турнира подопечные Дэйва Льюиса рассчитывали попасть в плей-офф, но на деле были вынуждены бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. С трудом верится, что именно эта команда, которая сумела проиграть не только немцам, но и французам, произвела фурор на домашнем чемпионате мира в 2014 году.

При этом хоккеистов никак нельзя обвинить в безразличии. Вот как оценил выступление команды её лидер Сергей Костицын: «Мы не играли, как тренер говорил, у нас не было паса, не было ничего. Нынешний турнир – один из худших моментов в моей карьере». Что теперь ждёт белорусов и Дэйва Льюиса? Канадского специалиста, судя по всему, увольнение, а команду – очередная перестройка.

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