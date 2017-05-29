Победители и возбуждённые

Правительственный кризис, начавшийся с заявления премьера Богуслава Соботки об отставке правительства, можно считать завершённым. Правда, очень трудно пока просчитать, кто же из него вышел победителем.

Ещё месяц назад аналитики говорили о том, что президента Милоша Земана поддерживает 40% избирателей, а его конкуренты изрядно от него отставали. После встречи президента с премьер-министром в Пражском Граде в четверг, 4 мая, который некоторые СМИ назвали «чёрным четвергом чешской политики», рейтинг президента начал стремительно падать. На встрече президент ЧР демонстративно отвернулся от выступавшего перед журналистами премьер-министра и ушёл из зала.

На протяжении двух недель в Чехии проходили демонстрации против Милоша Земана и уже бывшего вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша (ANO 2011), в которых приняло участие в общей сложности около 50 тыс. человек.

По данным социологом, властный кризис в ЧР привёл к тому, что три пятых избирателей были настроены категорически против Милоша Земана и Андрея Бабиша. И даже на фоне этого у премьер-министра и его партии ČSSD в глазах очков практически не добавилось.

Обладатели бонусов

24 мая Андрей Бабиш официально ушёл в отставку. То, что Соботка всё-таки добился отставки Андрея Бабиша (не без поддержки чешского населения), добавляет надежду лидеру ČSSD на то, что ещё можно продолжать игру на политической арене, грамотно расставив фигуры, сохранившие доверие избирателей. Много бонусов ни политик, ни партия не заработали, но отыграли партию с наименьшими потерями.

Наконец пришло время лидеру ANO Андрею Бабишу расстаться с портфелем министра финансов. Пока кулисы за ним не опустились, впечатление о его партии омрачили и споры о возможном «наследнике». Прошла только третья кандидатура – председателя Комитета по экономике нижней палаты Парламента ЧР Ивана Пильного (ANO 2011). В партии у Ивана Пилного, опытного менеджера (возглавлял, в том числе, филиал Microsoft в ЧР) репутация «повстанца». Он нередко выступал против позиции руководства ANO 2011. Однако времени на споры сейчас практически не осталось – парламентские выборы в ЧР запланированы на октябрь 2017 г., все политические объединения должны демонстрировать единство и бороться за голоса избирателей.

Иван Пилны ознакомился с состоянием министерства финансов, нашёл его вполне удовлетворительным и согласился с предложенным Андреем Бабишем бюджетом на 2018 год с дефицитом в 50 млрд крон. В первые часы после вступления в должность Пилны сообщил, что продолжит внедрять электронный учёт выручки (ЭУВ) и не будет препятствовать старту лотереи, по которой по чеку из кафе или пивной у гостя есть шанс выиграть даже автомобиль.

Но всё-таки один жест, который облегчил жизнь малым предпринимателям, Бабиш на прощание сделал. Он сказал, что освободит предпринимателей, чей оборот меньше 300 тысяч крон, от обязательств вести ЭУВ.

К какому берегу прибиться

Политические симпатии населения аналитики пока не пытаются отгадать. До выборов в парламент остаётся чуть больше четырёх месяцев. Из них большая часть – отпускная пора, а значит партии могут и не успеть сделать все запланированные ходы в заигрывании с электоратом.

Тень от скандала Андрея Бабиша, безусловно, легла и на его движение ANO 2011. ČSSD едва ли что-то выиграла в этой ситуации, она слишком долго находится в стагнации, стабильно теряя доверие населения. Аналитики предполагают, что правительственный кризис может поднять интерес электората к меньшим партиям, таким как правоцентристская политическая партия TOP 09, гражданская демократическая партия ODS, коалиция из чехословацкой народной партии и партии «Старосты и независимые» KDU-STAN.

Правительственный кризис ясно продемонстрировал дефицит ведущей политической силы в ЧР, а это может стать основанием для создания новой партии.

Чрезмерно возбуждённые

Милош Земан, как опытный игрок на политической сцене, приберёг свой козырь в рукаве. Он объявил о том, что помилует Йиржи Кайинека, который в 1998 г. был приговорён к пожизненному заключению за двойное убийство и попытку убийства. Во время пребывания в самой охраняемой тюрьме ЧР в Мирове Йиржи Кайинек организовал успешный побег и скрывался около полутора месяцев. Об Йиржи Кайинеке был снят художественный фильм, в котором главную роль сыграл российский артист Константин Лавроненко (эксклюзивное интервью ПТ с Константином Лавроненко читайте на стр. В1).

По возвращении из Китая, 23 мая 2017 г., президент ЧР официально помиловал Кайинека, приём в ожидании этого помилования сочувствующие и журналисты на протяжении нескольких дней томились у стен Рыновицкой тюрьмы. А возбуждение вокруг росло. Понемногу в СМИ начали затихать дискуссии и политические прогнозы. Главным героем последних дней стал помилованный Кайинек, о котором говорили по всей стране и которого аплодисментами встречали у тюремных ворот, как национального героя.

Анастасия Калинина

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