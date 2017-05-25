Посла подменили

Новым послом США в Чехии должен стать 76-летний конгрессмен Стив Кинг. На родине он прославился, как весьма консервативный политик, выступающий против миграции и расширения прав сексуальных меньшинств. За его убеждения американское издание The Atlantic назвало его «открытым расистом». Известно, что он долгое время проживал в районе, где значительную часть жителей составляли бывшие граждане Чехии. Удивительно, что при этом у администрации президента Дональда Трампа остаётся ещё много вакансий без кандидатов на куда более важных позициях и местах. К тому же предварительно шли разговоры, что на этом месте будет первая жена Трампа – Ивана Трамп.

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