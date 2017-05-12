Праздник розового вина в замке Збирог

В замке Збирог 13 мая с 11:00 до 18:00 часов пройдут традиционные весенние встречи известных виноделов из Чехии и Моравии во дворе великолепного замка Збирог. Для гостей предложат дегустацию, а к дегустации прилагается и музыка. Антуражем праздника будут ярмарка ремесленников и программа с актёрами. В корчме U Rudolfovy kratochvíle замка гостей ждёт настоящее средневековое угощение по старым рецептам, сохранившимся в замке. Тем, кто не бывал в замке, удасться попасть на экскурсию в сопровождении средневековых ремесленников или рыцарей. Для детей будет работать эскалатор, поднимающийся на верх, где открывается великолепный вид на окресность.

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