«Пражский телеграф» провёл традиционную встречу наших читателей с юристом.

22 мая 2017 года «Пражский телеграф» провёл традиционную встречу наших читателей с юристом. В этот раз она проходила в городе Теплице. Консультант Občanska poradna Teplice Каролина Йирова ответила на вопросы читателей ПТ. Эти встречи для читателей редакция проводит в рамках сотрудничества с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Поводом для проведения таких консультаций являются частые проблемы дискриминации и притеснения по национальному признаку. Вопросы дискриминации в правовом обществе решаются в законном порядке, и нужно только знать, к кому обратиться за помощью. Каролина Йирова ответила на вопросы читателей, касающиеся оформления пенсии и возможности получения российской пенсии в Чехии. Проконсультировала родителей, что делать, если дети в школе подвергаются настоящему преследованию. Консультант дала советы читателям, которые решают вопросы вступления в наследство. Уточнила, на что обратить внимание при покупке кооперативной квартиры. Каролина Йирова обменялась контактами с людьми, у которых были более личные вопросы, чтобы потом они смогли встретиться вновь и разобрать проблемы детально.

Рубрика «Защити свои права!» издаётся при поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

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