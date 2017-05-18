Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Президент Украины Петр Порошенко эмоционально отреагировал на отмену визового режима со странами Евросоюз

«Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев», — заявил Порошенко. Он отметил, что Украина возвращается в европейскую семью и прощается со своим прошлым. При этом глава государства широко улыбался, показывал большие пальцы обеих рук и настойчиво пожимал руки европейским парламентариям.

Ранее в среду глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. На проходившей в Страсбурге церемонии присутствовал Порошенко.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *