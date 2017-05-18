Президент Украины Петр Порошенко эмоционально отреагировал на отмену визового режима со странами Евросоюз

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«Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев», — заявил Порошенко. Он отметил, что Украина возвращается в европейскую семью и прощается со своим прошлым. При этом глава государства широко улыбался, показывал большие пальцы обеих рук и настойчиво пожимал руки европейским парламентариям.
Ранее в среду глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. На проходившей в Страсбурге церемонии присутствовал Порошенко.
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