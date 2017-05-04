Прогноз погоды: 04.05.2017

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День четверга обещает быть облачным и местами туманным. Сегодня по большой части Чехии пройдут дожди и грозы. Ночная температура 5-9 °C, а на юго-западе будет всего 3 °C. Своего максимума дневная температура достигнет в обед — 13-17 °C, а на юге страны будет 20 °C. Ветер — 1 — 4 м/с. Ожидаемый объем осадков: 0-10 мм.
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