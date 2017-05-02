Прогноз погоды: 2 мая 2017 года

Сегодня, 2 мая 2017 года, будет облачно. В начале дня на севере, северо-востоке и западе будет пасмурно, дождь и временами ливень. Самая высокая дневная температура будет 13-17 °C. На западных территориях Чехии нас ожидает температура 10°C. В горах температура будет около 8 °C. Ветер будет юго-западный, умеренный — 2-5 м/с. Ближе к вечеру ветер утихнет.