Производство чешского пива Krušovice начнёт выпуск на Украине

Крупная украинская пивоваренная компания «Перша приватна броварня» (ППБ) получила лицензию от концерна Heineken на производство чешского пива Krušovice и в начале июня начнёт его выпуск. По словам владельца ППБ Андрея Мацолы процесс получения лицензии на производство пива от Heineken обычно занимает от трёх до пяти лет. ППБ начала общаться с Heineken в 2012 году и в конце 2015 года – начале 2016 запустила производство пива Heineken по лицензии в Украине. ППБ стала четвёртой компанией в мире с такой лицензией.

Фото www.pivni-zachranka.cz

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