ПРЫЖОК В ПРОПАСТЬ: БАНДЖИ И РОУП ДЖАМПИНГ

Ещё наши далекие предки ежедневно подвергали себя смертельной опасности, отправляясь на охоту в лес, кишащий дикими хищниками. Испытания первобытным страхом, видимо, передались нам по наследству, навсегда «получив прописку» в генах, подталкивая людей порой на самые отчаянные поступки, как, например, «прыжки в пропасть» или банджи-джампинг.

Прародителем современного экстрима стало священнодействие на острове Пентекост, входящего в республику Вануату: юноши-туземцы прыгали с высоких деревянных платформ, привязывая себя веревками. И всё только ради того, чтобы доказать свою мужественность, предъявив тем самым права на вступление в брак с молодой девушкой.

Ещё одна история – более прозаичная. Американский скалолаз Дэн Осман из-за боязни срыва вниз начал практиковать намеренные прыжки с использованием страховочных тросов.

Туристы (в частности, строитель из Новой Зеландии Эй Джей Хаккетт) почуяли в этом большие возможности для экстремального развлечения и спорта. Так и появился на свет банджи и роуп-джампинг.

Как всё устроено

Перед прыжком каждый участник проходит краткий медосмотр, инструктаж, после чего расписывается в документе, где чёрным по белому написано, что в случае смерти (таких случаев, к счастью, не было) никаких претензий к организатором нет…

«Чтобы преодолеть барьер страха и прыгнуть с вышки, рекомендуется делать это на пустой желудок, – советует инструктор bungee.cz Йитка Микулашкова. – А ещё лучше, если несколько дней поголодать, что позволит телу раскрепоститься и расслабиться, – а это очень важно перед прыжком».

В качестве опоры для прыжка служат мосты, подъёмные краны, скалы. Точка прыжка называется exit – выход. Прыгуна привязывают за лодыжки или вокруг грудной части тросом. И «отправляют» вниз – ведь кто-то по собственной воле так и не решается прыгнуть, и тогда его просто спихивают.

Свободное падение, в зависимости от высоты, длится до семи секунд, а скорость доходит до 120 километров в час. После максимального растяжения канат сокращается, и прыгуна «несёт» вверх, либо раскачивает на тросе как маятник в случае роуп-джампинга.

Несмотря на кажущуюся опасность, развлечение достаточно безобидное и не требует особой физической подготовки. Ведь профессионалы, организующие такие экстремальные аттракционы, используют только сертифицированное снаряжение (узлы, крепления, петли, верёвки, карабины, протекторы и даже каски) от чешских производителей Singing Rock и Tendon, считающимися одними из лучших в мире.

«В целях безопасности используется оборудование с двойной системой, когда одна дополняет другую и может её заменить. Тем не менее суммарная прочность систем превосходит прочность каждой в отдельности, что практически сводит обрыв системы к нулю. А прочность страховочных элементов многократно превышает нагрузки, возникающие во время прыжков», – поясняет основатель bungee.cz Карел Малиманек.

Прыжки в пропасть в Чехии

Опробовать данный вид экстрима может любой желающий. Единственное ограничение – возрастной ценз до 18-ти лет, а также чисто субъективное – страх высоты, который, можно побороть, сиганув в пропасть. Во всём остальном следует полагаться на собственные силы и здоровье.

Организацией прыжков по всей Чехии занимаются несколько профессиональных площадок, среди них:

http://www.amazingadventures.cz/

http://www.bungyjump.cz/

http://xtreme-sports.cz/

http://www.bungee.cz

Наибольшей популярностью для прыжков с тросом пользуется мост через реку Гачка, недалеко от городка Хомутова, а также телебашня в горном городке Гаррахове. В первом случае в распоряжении прыгуна 62 метра, во втором – целых 145 метров свободного падения.

Цена зависит от количества участников и прыжков, а также дополнительных бонусов (возможность заказать фотосессию и видеосъёмку прыжка) и варьируется от 1400 до 2500 крон с человека. Выгоднее всего отправиться «попрыгать» большой компанией до 30 человек – цена с человека составит около 1000 крон. Если нет желания прыгать, можно просто покататься на самых больших качелях (от 1300 крон с человека).

ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ

«Когда я поднялся на вышку, просто обалдел – какая высота! Если честно, то прыгать не хотелось, но деваться уже было некуда. Надо сразу прыгать. Если промедлить, то включится голова и прыгнуть станет куда сложнее. А сейчас такая тряска в теле. Когда летишь, происходит всё очень быстро», – поделился впечатлениями после прыжка трэвел-блогер Иван.

Банджи/роуп-джампинг – это незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь, ощущение «всемогущества» гарантированы, что подтверждается специальным сертификатом о храбрости и успехе в освоении этого экстремального вида отдыха, выдающегося каждому, кто осмелился прыгнуть в «пропасть».

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