Путин с Трампом обсудили Сирию, КНДР и личную встречу в Гамбурге

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле, сообщает во вторник, 2 мая, пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что был обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. «Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса», — говорится в сообщении.
Фото www.politobzor.net
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