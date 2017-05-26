Район Прага — 3 необычным способом борется за чистоту на улицах.

Власти городской части Праги — 3 взращивают чувство ответственности у владельцев домашних животных при помощи надписей на асфальте c текстом «Chceme Žižkov, nebo Šiškov?» и » Nezapomněli jste koblížek?». При помощи такого социального проекта власти города пытаются донести информацию до жителей Жижкова, что нужно убирать за своими животными на постоянной основе. Управленцы района Жижков заявили, что из государственного бюджета на данную акцию не было ничего потрачено. Данную акцию можно отнести к волеизъявлению местных жителей. Данные надписи на асфальте временные и сотрутся в течение недели. На тот случай, если эта акция понравится жителям района или всей Праги, такие рисунки на асфальте могут сделать уже на постоянной основе по всему району или городу.

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