Результаты исследования экономии воды в Чехии

Агентство Ipsos сообщило результаты исследования экономии воды в Чехии. Самой экономной группой считаются люди в возрасте старше 50. Из них экономят воду около 95% опрошенных. Среди молодых людей до 29 лет экономят воду только 73%. Побуждает их к этому сообщения о возможной засухе, в то время как старшее поколение использует воду с осторожностью из экономических соображений. Только 44% чехов переживает о сохранности планеты. Среди тех, кого беспокоит возможная засуха, преимущественно люди с высшим образованием. Как признаются опрошенные, самый большой расход воды идёт на гигиенические нужды.

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