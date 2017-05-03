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Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз живой птицы из 26 регионов Чехии

Россельхознадзор с 26 апреля 2017 года ввёл временные ограничения на ввоз живой птицы и инкубационных яиц из 26 регионов Чехии из-за птичьего гриппа, следует из сообщения ведомства. Ограничения коснулись регионов: Зноймо, Брно, Бреплав, Брецлав, Прага, Табор, Пршеров, Турнов, Страконице, Острава, Хомутов, Чешские Будейовицы, Прахатице, Мельник, Усти-над-Орлици, Карвина, Либерец, Бероун, Йиндржихув Градец, Рихнов-над-Кнежноу, Хрудим, Плзень, Трутнов, Карловы Вары, Хеб и Фридек-Мистек.

Фото www.meatinfo.ru

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