Российские дилеры Škoda в апреле реализовали 5374 автомобиля

Российские дилеры Škoda в апреле реализовали 5374 автомобиля – на 8,9% больше, чем годом ранее. По итогам четырёх месяцев 2017 года продажи чешской марки в нашей стране составили 18060 машины, что на 3,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Škoda на российском рынке в апреле остается компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановили свой выбор 2592 покупателя (+8,6%). В начале мая российские дилеры марки начали приём заказов на обновленный Škoda Rapid, который поступит в продажу в июле.

Похожие статьи