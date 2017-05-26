Российский препарат на чешской земле

В Чехии налажено производство российского препарата Энтеросгель, который был разработан в Советском Союзе для лечения военнослужащих.

«Когда мы едем в отпуск, особенно на море или в экзотические страны, то обязательно берём с собой лекарственные препараты, которые могут помочь при отравлении либо дисбактериозе, — говорит москвичка Юлия Петренкова. – Мы по привычке упаковываем Энтегосгель, он безвкусный, даже дети не особо сопротивляются, когда его принимают».

«В России этот препарат очень хорошо известен. Сорбентов на рынке много, но действие Энтеросгеля очень мягкое, селективное. Он не выводит из организма ни витамины, ни минералы, поэтому процесс регенерации мягкий и эффективный», — говорит уроженец Казахстана Борис Одрин, управляющий компании Bioline Products s.r.o. Эта компания занимается производством Энтеросгеля в Чехии.

Завод, который производит Энтеросгель, расположен в городе Йесеник. Сырьё для производства продукта поступает из России. Продажи Энтеросгеля местного производства начались в Чехии с конца 2008 г.

Для здоровья людей и животных

«Как и многие другие препараты, Энтеросгель сначала был разработан для военной медицины – необходимо было обеспечивать мягкий восстановительный процесс для военнослужащих, которые участвовали в военных конфликтах и подхватывали желудочно-кишечные заболевания, например, желтуху. Нужен был эффективный и недорогой препарат, которым и стал Энтеросгель. Он применялся также, например, для вывода радионуклидов из организма участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», — рассказывает Борис.

«Спектр действия Энтеросгеля очень широкий. Кстати, его можно принимать и как средство при похмелье, потому что он связывает и выводит из организма продукты распада алкоголя», — улыбается Борис.

Всё тот же Энтеросгель стал основой ещё для одного продукта компании – маски для лица Enteface. «Мы работаем с несколькими косметическими студиями. Они наносили Энтеросгель на лицо, это помогало при лечении акнозной кожи. Но Энтеросгель сильно высушивает кожу, поэтому пришлось разрабатывать специальный продукт. Мы добавили, например, Пантенол, который смягчает и увлажняет кожу и применяется для лечения ожогов».

Компания Bioline Products s.r.o. в Чехии выступает спонсором соревнований служебных собак. Борис Одрин легко объясняет это странное на первый взгляд спонсорство: «На основе энтеросгеля мы производим аналогичный продукт и для животных. Он называется в Чехии EnteroZoo».

Суровая реальность

Впрочем, до буколической картинки успеха российского препарата в Чехии и Европе в целом пока далеко. Первая сложность – само производство очень энергоёмкое и капиталоёмкое. Энтеросгель делается из органического кремния и воды, при этом вода необходима очищенная, без каких бы то ни было примесей. «И нам для производства нужно огромное количество этой фармацевтически чистой воды, нам нужно её очищать путём обратного осмоса, а этот процесс потребляет очень много энергии», — объясняет Борис.

Второе — необходимость проведения значительного количества различных дорогостоящих тестов, которые должны доказать безвредность продуктов для человека.

Ещё сложнее стало после того, как в 2015 г. в ЕС был принят новый нормативный акт о медицинских препаратах. «После принятия этого закона на рынке де-факто остались только крупные и очень дорогие сертификационные компании, которые проводят регистрацию препаратов. Более того, для сертификации препаратов определённого типа эти компании должны иметь в штате врачей-специалистов в различных областях, которые постоянно будет проводить тесты и т.д. Для маленькой компании это просто неподъёмная ноша», — говорит Борис Одрин.

В итоге европейская сертификация Энтеросгеля была проведена в Великобритании, в компании Lloyd. «Это гораздо дороже, чем в Чехии, но проще с точки зрения всех процедур. Их аудиторы каждый год приезжают к нам на завод, контролируют производство. Сейчас наш Энтеросгель можно приобрести практически в любой аптеке Чехии», — говорит Борис Одрин.

Несмотря на все сложности, компания Bioline Products s.r.o. в Чехии развивается и планирует расширение. На родине препарата, в городе Данков Липецкой области, в 2014 г. была введена в эксплуатацию новая производственная линия, которая позволит выпусать до 10 млн. упаковок препарата в год. Чешской «сестре» есть на кого равняться.

История Энтеросгеля

Энтеросгель синтезирован в конце 70-х — начале 80-х годов в институте физической химии имени Л.В. Писаржевского, где с 1960 года разрабатывались теоретические основы формирования пористой структуры кремнийорганических адсорбентов с регулируемой пористой структурой и заданной химической природой поверхности и проводились работы по синтезу кремнийорганических адсорбентов — пористых полимеров полиорганосилоксанов.

Работа по созданию препарата проводилась совместно с медицинской службой Краснознаменного Киевского военного округа, а уже с 1994 года Энтеросгель разрешен к медицинскому применению.

Энтеросгель® обладает выраженными сорбционным и детоксикационным свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых металлов, радионуклиды, алкоголь. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Энтеросгель®не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию.

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