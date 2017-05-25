Россия и США: перезагрузка не состоялась

10 мая министр внутренних дел России Сергей Лавров во время официального визита в США встретился с американским президентом Дональдом Трампом и генеральным секретарем Рексом Тиллерсоном. Это был первый случай приёма российского дипломата в Белом доме.

Главными темами для обсуждения стали вопросы совместных действий в отношении Сирии, урегулирование критического положения в Афганистане, стабилизация ситуации в Украине, а также поиски решений ситуации в Иране и Северной Корее. Главными приоритетами для обеих сторон является, безусловно, Сирийский конфликт, требующий совместных решений и действий. И стороны отметили, что хоть и небольшой, но всё же значительный шаг вперёд в ходе встреч был сделан. При президенте Бараке Обаме поиски компромиссных решений по действию в Сирии, как правило, заходили в тупик и не двигались с мёртвой точки, сейчас же и Россия, и США открыты к взаимному диалогу, и данная встреча показало это.

Прошлое не «опустить»

После встречи с Лавровым президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что перезагрузки отношений с Россией не будет. Объяснил он это тем, что бессмысленно налаживать отношения с какой-либо страной, включая новые процессы взаимодействия и сотрудничества, «опуская» прошлое состояние отношений и начиная с «чистого листа». Как заявил Трамп, в реальной политике такой подход обречён на крах, и нужно принимать то, что есть и использовать это для взаимной выгоды, поскольку напряжённые отношения с Россией вредны как самим Штатам, так и всему миру.

Одной из целей визита Сергея Лаврова была также подготовка будущей встречи двух президентов на саммите G20 этим летом. Эта встреча президентов будет первой. Политолог, исследователь американо-российских отношений на факультете политологии МГИМО (У) МИД РФ Константин Суховерхов в разговоре с корреспондентом ПТ отметил: «Встреча глав РФ и США долгое время откладывалась из-за напряжённости между странами, из-за скандалов в США, связанных со связями некоторых американских политиков с Россией, из-за скандала со взломанной почтой Демократической партии встреча Трампа с Путиным раньше, чем в первые 100 дней президентского срока, воспринималась бы противниками Трампа как «поклон» в сторону Путина. Здесь нужно понимать, что у США есть ряд своих более важных интересов, чем налаживание диалога с Москвой. Это и Европейские союзники – члены НАТО, и взаимодействие с Китаем, торговля с которым сильно влияет и на экономику США».

Точки соприкосновения

Главы государств еще не встречались, однако для Лаврова и Тиллерсона это не первые встречи и не первые переговоры. В начале апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал с официальным визитом в Москву.

«Нужно учитывать, что это встреча является продолжением своеобразного «цикла» встреч, – комментирует это событие Константин Суховерков. – До этого встречались первый заместитель министра иностранных дел РФ и заместитель госсекретаря США. Что касаемо изменения градуса в отношениях между Россией и США, то Рекс Тиллерсон после переговоров отметил, что эти переговоры кардинальных изменений в отношениях между странами не подразумевают. Изменения в отношениях должны наконец измениться в тех областях, в которых у нас с США имеются принципиальные разногласия. Не так давно была создана межправительственная комиссия, для того чтобы эксперты с нашей и американской стороны смогли найти точки соприкосновения для решения имеющихся проблем. И, я думаю, главным изменением в наших отношениях будет вопрос в области борьбы с терроризмом, в котором у нас с США почти никогда не имеется принципиальных разногласий. А также возможны изменения относительно Сирийского конфликта, так как недавно был подписан меморандум о распределении зон деэскалации в Сирии, и Штатам придётся с ним считаться, хоть они и не являются участниками данного договора. Хотя нельзя исключать того, что наши отношения с США начнут изменяться в экономической сфере. Стоит учитывать, что встреча Путина и Трампа пройдёт на фоне экономического саммита G20».

Камень преткновения

Для окончательной идеологизированной конфронтации между США и Россией необходимо искоренение ключевого фактора разногласий. В данном случае вопрос заключается в вовлечённости обеих сторон в Украинский кризис, в результате чего возникли антироссийские санкции. «Компромисс относительно Украины может быть достигнут только в том случае, если США признают Крым как часть российской территории. Фактически Соединенные Штаты морально устали от непрекращающегося в Украине кризиса. Количество финансовой и даже символической моральной помощи снижается. Американцам просто невыгодно поддерживать Украину. Они стараются отдать её на попечение Европе», – говорит политолог. Что касается снятия антироссийских санкций, то данный вопрос на встрече Лаврова с американскими политиками не обсуждался.

Екатерина Михайлова

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