РОССИЯ ПОСТРОИЛА КНИЖНЫЙ МОСТ В ЧЕХИЮ

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С 11 по 14 мая на 23-й Международной книжной ярмарке и литературном фестивале «Мир книги» в Праге работал российский стенд «Читай. Россию». В его экспозиции, подготовленной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, представительством Россотрудничества в Чехии и российским Институтом перевода, было представлено около 500 новейших книг, представляющих книжную продукцию не только центральных, но и периферийных российских издательств, а также российских авторов, выпущенных местными издательствами на чешском языке.
В церемонии открытия российского стенда, который был выполнен в цветах российского национального флага, приняли участие заместитель министра культуры Чешской Республики Анна Матоушкова и директор книжной ярмарки и литературного фестиваля «Мир книги» Радован Ауэр. Анна Матоушкова напомнила, что «книга – это мост между странами и культурами» и подчеркнула, что ей «очень приятно находиться на прекрасно оформленном российском стенде, который подчеркивает богатство книжной культуры России». Радован Ауэр отметил «чрезвычайную насыщенность» российской программы.
Сам российский стенд представила программный директор Института перевода Нина Литвинец.
Охвачено всё
В экспозиции было несколько тематических разделов: «Художественная литература: классика и современность», «Литературная премия „Большая книга“», «Я говорю по-русски» (учебные и методические пособия по русскому языку, выпущенные российскими и чешскими издательствами), «Россия: гений места», «Детская литература», «История и культура России», «Год экологии», «Космос в книге – книга в космосе», а также раздел, посвящённый российско-чешским культурным связям. Здесь были представлены книги чешских авторов на русском языке, русских – на чешском, а также публикации, посвященные тем или иным аспектам политического, культурного и хозяйственного взаимодействия России и чешских земель в истории. Литвинец подчеркнула, что в последние годы всё больше и больше книг российских авторов на чешском языке выходит благодаря конкурсу переводов, инициированному совместно Российским центром науки и культуры в Праге и Институтом перевода.
На выставку приехала большая делегация российских писателей в составе Алексея Варламова, Леонида Юзефовича, Марии Степновой, а также вдовы писателя Валентина Распутина Ольги Лосевой.
Радован Ауэр не случайно упомянул «чрезвычайную насыщенность» программы работы российского стенда. За четыре дня только на нём прошло около 40 мероприятий, кроме того, российские писатели выступили с лекциями в Карловом университете в Праге и в Масариковом университете в Брно, провели открытый урок литературы в российской школе в Праге, встретились с соотечественниками в РЦНК. Леонид Юзефович, будучи автором текста недавно прошедшего «Тотального диктанта–2017», вручил дипломы его чешским участникам.
Книга на орбите
Среди мероприятий российской экспозиции особенно интересными оказались презентация коллекции миниатюрной книги «Книга в космосе – космос в книге», посвящённой 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Её представил коллекционер Ярослав Костюк. В его собрании есть и совершенно уникальные книги, которые реально побывали на околоземной орбите, они подписаны космонавтами, бравшими их с собой в полёт. В презентации этой коллекции приняли участие сам Ярослав Костюк и заместитель директора планетария и обсерватории Праги Ян Шифнер.
Интерес зрителей вызвала презентация российской детской литературной премии «Книгуру». Её директор Георгий Урушадзе рассказал о том, что премия в этом году приходит и в Чехию в виде юношеского конкурса рецензий на произведения, участвующие в основной конкурсной программе. Он подчеркнул, что уже есть опыт проведения подобных конкурсов в Великобритании, а сейчас «формат» рецензирования и количество номинаций для участников будут расширены: в качестве рецензий будут приниматься видеообзоры, буктрейлейры, комиксы и т.д. Также рецензию можно писать как самостоятельно, так и всем классом или семьёй.
Георгий Урушадзе рассказал и об истории, и сегодняшнем дне крупнейшей литературной премии России «Большая книга». Присутствовавшие писатели, все являющиеся лауреатами этой премии, отметили две её интересные особенности: первая, что коллектив лауреатов «Большой книги» стал своего рода семьёй, во всяком случае, все они связаны тесными дружескими или товарищескими узами. Вторая, что лауреатами премии становятся только приличные люди. Георгий Урушадзе объяснил это тем, что у «Большой книги» самое большое жюри – Литературная академия, которая не пронизана корпоративными или цеховыми связями и отношениями.
В целом участие Российской Федерации на выставке «Мир книги–2017» оказалось успешным. На стенде постоянно присутствовали люди, они живо реагировали на мероприятия, проходившие практически каждый час, с интересом знакомились с новинками российского книгоиздания. И чешская, и российская стороны расстались довольные друг другом. А это означает, что можно надеяться, что на российском книжном рынке прибавится чешских авторов, а на чешском — российских.
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