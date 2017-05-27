Русский хакер: выдать нельзя оставить

Суд в Праге с Евгением Никулиным, которого американская юстиция обвиняет в масштабном хищени данных пользователей социальных сетей и добивается его выдачи в США, отложен до 30 мая. Россия также требует его выдачи.

11 мая 2017 г. в пражской тюрьме Панкрац состоялось первое заседание суда по делу о экстрадиции гражданина России Евгения Никулина. Выдачи его требуют сразу две страны – США и Россия. Американская юстиция обвиняет Евгения в хищении миллионов данных пользователей социальных сетей, в частности, известной сети профессионалов Linkedin, в то время как российская сторона настаивает на его выдаче в РФ, поскольку в России он также обвиняется в хищении несколько тысяч долларов из электронного кошелька своей знакомой.

Рассмотрение дела было отложено. По словам московского адвоката Евгения Никулина Владимира Макеева, причиной стала процессуальная ошибка. «Иностранец имеет право на то, чтобы документы были на его родном языке. Прокурор обратился в суд с просьбой, чтобы он был выдан в США, но он не перевёл этот текст на русский язык и даже не дал его Никулину и адвокату. Суд установил, что в деле отсутствует подтверждение того, что документ был доставлен Никулину, и поэтому суд был перенесён на 30 мая», – сказал Владимир Макеев в интервью газете Lidové noviny.

Тихий троечник

Макеев убеждён в том, что Евгений Никулин не совершал ни одного из тех преступлений, в которых его обвиняют как в США, так и в РФ.

Владимир Макеев защищал ряд известных российских политиков, артистов и общественных деятелей. В частности, он представлял интересы бывшего советника Бориса Ельцина Сергея Станкевича, который в 1997 г. в России обвинялся в получении взятки и был задержан в Польше. Россия настаивала на экстрадиции Станкевича, Макеев добился отказа в выдаче, а затем и прекращения уголовного дела о взятке.

В ЧР Макеев не может представлять интересы Евгения Никулина, этим занимается нанятый им по поручению родителей Евгения адвокат Мартин Садилек. Владимир Макеев консультирует своих чешских коллег.

В разговоре с ПТ Владимир Макеев заявил, что Евгений не только не имеет никакого отношения к хакерству, в школе у него была «тройка» по предмету «информатика». По его версии, главная причина задержания Никулина в ЧР – политическая. По сути, убеждён Макеев, Евгений стал жертвой политической борьбы в США и борьбы представителей американских спецслужб против президента Дональда Трампа.

«Никулин прекрасно разбирается в автомобилях. Он покупал подержанные дорогие автомобили, ремонтировал их и продавал на несколько миллионов дороже. Благодаря этому он жил в достатке и был независим от родителей, которые также занимаются автомобильным бизнесом.

В Москве «золотая молодёжь» съезжается на Воробьёвых горах, где они ездят на дорогих автомобилях. Никулин там ездил тоже, и там он познакомился с детьми высокопоставленных людей. У них был общий интерес – дорогие автомобили. Он предлагал их им на продажу», – говорит Макеев в интервью LN.

Свои фотографии на фоне дорогих автомобилей и представителей «золотой молодёжи» Никулин выкладывал в соцсети. Это, по мнению Макеева, стало основанием подозревать его в том, что он был как минимум знаком с российской элитой, более того, оказывал услуги её представителям.

Признание как царица доказательств

«По мнению американских спецслужб, было легко придумать следующий сценарий. Трамп в качестве кандидата на пост президента США не может напрямую обратиться к Путину. Поэтому американские агенты придумали это: Трамп обратился к своим партнерам в нефтяной промышленности. Они обратились к своим партнёрам в России. А те смогли добраться до Кремля, где сообщили Путину о просьбе Трампа. Далее история продолжается тем, что Путин обратился к своей собственной секретной службе. ФСБ поручило задание Никулину, который по их приказу взломал серверы Демократической партии США. И тем самым россиянин Никулин повлиял на результаты американских выборов. Эту историю придумали американские спецслужбы. Лучшим кандидатом на роль главного героя стал Никулин», – заявил Макеев.

Макеев, со слов Никулина, утверждает, что его дважды тайно, безо всякой дополнительной охраны, вывозили из тюрьмы в Прагу, где с ним беседовали сначала сотрудник чешских спецслужб, а затем сотрудники американских спецслужб в присутствии их чешских коллег. При этом адвокат на этих встречах не присутствовал.

Макеев приводит слова из письма Никулина: «Они предлагают следующее: ты должен будешь признать, что ты взломал почтовые ящики Клинтон для Трампа. Это был приказ Путина. Ты должен назвать имена пособников и согласиться с экстрадицией в США. Потом мы снимем с тебя все обвинения и обеспечим тебе хорошую жизнь. Мы предоставим тебе всё необходимое – квартиру, деньги и американское гражданство. Затем агент говорил о выборах и Демократической партии. Потом сказал мне о взломе и о том, что я должен признаться. Я сижу и слушаю, как он меня убеждает, чтобы я согласился с его подтверждением. Но я ответил отказом. Агент изменился в лице и сказал следующую фразу. Я её хорошо запомнил: „Всё равно признаешься“».

Никулин в своём письме утверждает, что на второй беседе был американский агент Джеффри Миллер, который также убеждал Евгения дать показания о том, что россиянин взламывал серверы Демократической партии и избирательной системы США во время выборов американского президента. Евгений утверждает, что он в ответ потребовал адвоката, а когда адвокат приехал, то в его присутствии были подписана только документы о том, что россиянину агенты спецслужб разъясняли его права.

Владимир Макеев убеждён, что дело против его подзащитного имеет ярко выраженный политический окрас.

ПТ будет следить за развитием процесса по экстрадиции Евгения Никулина.

Светлана Ивлева

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