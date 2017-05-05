Сегодня 72-я годовщина Пражского восстания

Сегодня, 5 мая, стартуют различные памятные мероприятия в честь годовщины Пражского восстания. Уже традиционно мероприятия начнутся у дома «Чешского радио». Также памятные акции пройдут на Староместской площади и у памятника на мосту Barikádníků. Первыми почтят память погибших председатель Сената Милан Штех, министр обороны Мартин Стропницкий и начальник генштаба Йозеф Бечварж.

Пражское восстание (Pražské povstání) — восстание, организованное подпольной комендатурой Праги «Бартош» и поддержанное 1-й пехотной дивизией ВС КОНР, которой командовал генерал-майор Сергей Буняченко. Боевые действия начались 5 мая 1945 г. и продолжались до 18:00 8 мая, но перестрелки с отдельными группами эсэсовцев происходили до 9 мая.

Напомним, что восстание привело к большим людским жертвам. Погибло 1694 человека, в это число входят потери повстанцев и горожан. Было убито около тысячи солдат немецкого гарнизона и около 300 военнослужащих 1-й дивизии ВС КОНР. 187 человек из чинов дивизии было похоронено на Ольшанском кладбище. Потери советских войск, прибывших в ночь 9 мая, составили 30 человек.

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