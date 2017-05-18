Сегодня сборная России играет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017

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В сборной России нет Овечкина, Малкина или Ковальчука, к которым мы привыкли на чемпионатах мира, но зато в ней собран почти весь цвет нового поколения молодых российских звезд: Василевский, Проворов, Кузнецов, Гусев, Кучеров, Панарин.
Кто-то из них уже становился чемпионом мира, но не в статусе главной звезды сборной или героя решающих встреч. Сегодняшний матч и два вслед за ним – шанс для многих вырасти в фигуру национального масштаба.
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