Сексуальные домогательства в пражском метро

В середине мая 2017 года в одно из отделений местной полиции поступили жалобы от нескольких девушек. Причина жалобы — домогательство с сексуальным подтекстом. Полиция начала розыск правонарушителя и просит всех, кто может помочь в поиске и в дальнейшей даче показаний связаться по номеру телефона 158.

Исходя из показаний одной из девушек утром 12 мая на станции метро Můstek рядом с ней сел незнакомый мужчина и начал делать непристойности. Испугавшись девушка выбежала на станции Národní třída и пересела в другой вагон. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина вышел на станции метро Hůrka и опять совершил домогательства, но уже к другой девушке. У полиции есть неопровержимые доказательства, так как камера видеонаблюдения в метро сняла домогательство с сексуальным подтекстом.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

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