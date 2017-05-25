Сергей Полунин – главный хулиган балета

Сергея Полунина называют «плохим парнем» и «главным хулиганом балета» и одновременно «новым гением русского балета» и «феноменом балета №1 в мире». В возрасте 19 лет он стал самым молодым премьером в истории Лондонского Королевского балета, а всего лишь через три года сам внезапно его покинул.

Несмотря на противоречивость его натуры и постоянное стремление к свободе, которые не всегда способствовали карьере этого артиста, в Чехии документальный фильм о нём собираются показывать в школах в качестве мотивационно-образовательного пособия для современных подростков.

«SERGEI POLUNIN LIVE!» — под таким названием в Праге 1 мая дважды прошёл бенефис известного танцовщика балета Сергея Полунина, превратив на один день Национальный театр в один из самых красивых кинозалов в мире. Эклектическая форма представления — танец, фильм и диалог с иконой мирового балета — априори стала формулой успеха: билеты были проданы в режиме он-лайн за 4 минуты, что стало историческим рекордом для Национального театра.

Историю жизни балетного гения украинского происхождения Сергея Полунина перенесли на экран известный мастер документального кино, номинант на премию «Оскар», Стивен Кантор и голливудский продюсер Габриэль Тана. Съёмки фильма английской компании ВВС со скромным названием «Dancer» (в российском прокате — «Танцовщик») и притязательным слоганом «Икона. Гений. Бунтарь» длились практически пять лет в разных концах света – в Херсоне и Киеве, Лондоне и Москве, Лос-Анджелесе и на Гавайях; их составной частью стали также архивные киноматериалы семьи Полуниных. Но, конечно, это не просто фильм о балете или артисте балета, это человеческая история, мощная и трогательная. Фильм беспристрастно рассказывает о жизни Сергея Полунина, насыщенной драматическими поворотами и неповторимыми взлётами, о тех сложных выборах, которые не раз приходилось делать сначала ребенку, потом юноше, а затем и взрослому артисту, гений которого одновременно является его благословением и проклятьем.

Выбор в пользу балета

Действие фильма, который стал для зрителей Народного театра откровением, переносит нас в детство Сергея Полунина, родившегося 20 ноября 1989 года в украинском городе Херсоне. С самого рождения он отличался гибкостью и хорошей растяжкой. Сначала ребёнок занимался спортивной гимнастикой, а с восьми лет выбор сделан был в пользу балета: мальчик начал обучаться в родном городе в танцевальной школе «Ювента». Трогательную сцену встречи с первым педагогом Галиной Шабаршиной и совместный с ней танец артиста много лет спустя запечатлели авторы «документалки».

Следующие четыре года жизни он провёл в Киевском хореографическом училище, в столицу Украины он переехал вместе с мамой, в то время как его отец и бабушка отправились в Европу на заработки, чтобы обеспечивать возможность их проживания и обучения. Когда стало очевидно, что Сергей — лучший в своем классе и на несколько голов выше своих соучеников, он отправился покорять преподавателей школы Лондонского Королевского балета. Пройдя отбор среди тысячи конкурсантов, он получил стипендию фонда Рудольфа Нуреева и отправился учиться на два класса старше. Из-за проблем с визой матери Сергея пришлось его покинуть, и он остался один.

Солист и одиночество

Когда Сергею было 15 лет, его родители и вовсе развелись, что стало настоящей психологической травмой для юноши, которая впоследствии привела практически к потере мотивации продолжать занятие танцами. Тем не менее в 17 лет, после окончания школы, он подписал договор с Королевским театром Ковент-Гарденом, став сначала солистом, а потом и премьером балетной труппы. Но острое ощущение одиночества не отпускало — Сергей стал проводить время в ночных клубах, выпивать, прогуливать репетиции, употреблять наркотики, а иногда даже и выступал перед публикой в таком состоянии. Отдельной историей были и остаются многочисленные татуировки танцора и искусственные шрамы, он настолько увлёкся этим процессом, что даже приобрел на паях с приятелем тату-салон в Лондоне.

Сергей не скрывал от общественности свои похождения, часто делясь мыслями о вечеринках в социальных сетях. Истории, в которые попадал «Джеймс Дин балета», быстро стали достоянием британских газет. Ситуацию усугубляли строгие порядки, присущие Крролевскому балету, которые ограничивали свободолюбивого танцора. Несмотря на своё положение самого молодого премьера в истории труппы лондонского Королевского балета, Сергей решает его покинуть.

В 2012 году танцор переезжает в Москву, где феноменально побеждает в шоу «Большой балет» на телеканале «Культура» и по приглашению художественного руководителя двух балетных трупп Игоря Зеленского становится премьером Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и одновременно постоянным приглашённым солистом Новосибирского театра оперы и балета. Известный российский танцовщик, покоривший много зарубежных сцен, Игорь Зеленский фактически заменил Сергею в это время отца, с которым тот увиделся после отъезда в Англию только спустя 6 лет. О важной роли наставника свидетельствует и тот факт, что тату с изображением Зеленского «выбита» на правом плече танцора (на левом — изображение легендарного американского актёра Хита Леджера, погибшего в расцвете лет, а кисти рук украшают российский и украинский гербы).

Впервые для родителей

Сергей мгновенно покоряет российскую сцену, выступая в самых известных классических постановках — «Дон Кихоте», «Лебедином озере», «Баядерке», «Жизели», «Спартаке» и других и в новаторском для российской сцены «Майерлинге» Кеннета Макмиллана. Кстати, именно на московской сцене родители смогли впервые увидеть Сергея «вживую» — до этого артист не разрешал им посещать свои представления, так как боялся, что «просто не сможет танцевать» в их присутствии. Но и в России он не находит того, что ищет, и решает завязать с балетом.

Но, к счастью, в 2014 году артист знакомится с американским фотографом и музыкальным режиссёром Дэвидом Лашапелем, который предлагает ему сотрудничество. Результатом совместной работы становится танцевальный клип на песню «Take me to Church» композитора Хозьера, который посмотрели на видеосервисе Youtube более 19 миллионов человек. И хотя Полунин не исключал, что клип станет его лебединой песней, однако оглушительный успех вдохновил танцора на новые проекты. Именно эту композицию, а также танец «Тихое эхо» Полунин исполнил и перед пражской публикой.

Сегодня Сергей не хочет связывать себя жёсткими обязательствами с конкретным театром, предпочитая быть приглашённой звездой. Отвечая на вопросы зрителей после демонстрации фильма и двух танцев, Полунин отметил, что именно отсутствие свободы и низкая оценка труда танцора стали причиной его бегства из Лондона. Став мировым селебрити, танцор создал собственный проект Project Polunin, целью которого является помощь молодым танцорам балета: это касается юридической и агентской поддержки, и творческой реализации. На вопрос: «Если бы у Вас были дети, Вы бы хотели, чтобы они занимались балетом?» Полунин ответил: «Скорее всего, нет, я бы спросил их, чем они хотят заниматься», но подумав, добавил: «Если бы я видел, что есть способности, то почему бы и нет?» Кстати, помимо продюсера пражского бенефиса Милоша Гарайды, отвечать на вопросы Сергею помогала его мама Галина Полунина, так что, похоже, и семейная драма заканчивается «хеппи-эндом».

И не только балет

После Праги Сергей Полунин отправился представлять свой фильм в Россию: премьера состоялась 15 мая Москве в кинотеатре «Пионер». Кроме Москвы, документальный фильм о великом танцовщике можно будет увидеть и в других российских городах, обещают его показать и в Чехии. Помимо собственного байопика в портфолио у артиста также два голливудских фильма: «Убийство в Восточном экспрессе», где заняты такие звезды, как Джонни Депп и Пенелопа Крус, а также «Красный Воробей» с Дженифер Лоуренс, так что оценить талант звезды вскоре сможет и публика, далёкая от искусства балета. А тем, кто хочет видеть его на сцене, можно посоветовать «ловить» билеты в Баварскую оперу и Ковент-Гарден, где в этом сезоне Полунин станцует в единичных постановках.

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