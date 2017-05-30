Северная Корея без «солнечного тепла

21 мая Северная Корея произвела новый испытательный пуск баллистической ракеты. Военная программа КНДР вызывает всё большее раздражение Вашингтона, президент США Дональд Трамп заявил о возможности масштабного вооружённого конфликта с Северной Кореей

Напряжённость в отношениях между двумя Кореями сохраняется уже почти десять лет – в течение всего периода, когда во главе Южной Кореи стояли консервативные президенты Ли Мён Бак и Пак Чжон Хи. Их двое либеральных предшественников придерживались в отношении КНДР так называемой «политики солнечного тепла», они добились наиболее серьёзной разрядки на полуострове за всё время существования двух корейских государств. Консерваторы, в числе прочего обеспокоенные первым ядерным испытанием КНДР, которое состоялось в 2006 году, напротив, взяли более жёсткий курс в отношении северного соседа. В результате уже в начале 2009 года Пхеньян объявил о разрыве всех ранее достигнутых соглашений с южанами, а несколько месяцев спустя заявил, что более не считает себя связанным условиями договора о прекращении огня 1953 года. В 2010 году в Жёлтом море произошли и первые серьёзные вооружённые инциденты, а реализация ракетно-ядерной программы Пхеньяна заметно активизировалась. Напомним, что Северная Корея считает обладание ракетно-ядерным оружием залогом своей безопасности, Южная Корея, Япония и США – как угрозу безопасности собственной, а международное сообщество рассматривает действия Пхеньяна как нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, в связи с чем против КНДР с 2006 года действуют санкции ООН.

Фактор Трампа

В последние месяцы нездоровое оживление вокруг КНДР только усилилось. Вступивший в должность новый президент США Дональд Трамп сразу отметился воинственными заявлениями в адрес едва ли не всех государств, традиционно считающихся противниками США.

Хотя фактор личности президента и не следует считать главнейшим для американской внешней политики, но в то же время нельзя не признать, что столкновение чрезвычайно агрессивных и эпатажных политических стилей Трампа и официального Пхеньяна, безусловно, будет служить постоянным дестабилизирующим фактором в ситуации вокруг КНДР. Вероятнее всего, характерным для эпохи Трампа информационным фоном будут публикации, подобные апрельским сообщениям телеканала NBC: о готовности США нанести по Северной Корее упреждающий удар обычными вооружениями для предотвращения новых ядерных испытаний Пхеньяна и о предложении Совета национальной безопасности Трампу убить северокорейского лидера Ким Чен Ына и разместить в Южной Корее ядерное оружие. В обоих случаях журналисты сослались на анонимные источники в разведке и вооружённых силах. Такой информационный фон американцы подкрепляют отправкой авианосцев к корейским берегам: в апреле к полуострову проследовала группа авианосца «Карл Винсон», а 19 мая было объявлено, что к ней присоединится ещё одна авианосная группа во главе с «Рональдом Рейганом». Вместе с тем безоговорочный курс на войну с КНДР Вашингтон пока брать не намерен – в этот же день министр обороны США Джеймс Мэттис, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что любое военное решение северокорейского кризиса превратилось бы в «трагедию невероятных масштабов», а потому США намерены продолжать искать дипломатическое решение проблемы совместно с ООН, Китаем, Японией и Южной Кореей.

Убийство Ким Чен Нама

Другим событием, подогревшим ситуацию, стало убийство старшего брата Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, депортированного из КНДР в 2001 году – которое произошло 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура, где одна из женщин, напавших на него, набросила ему на лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим отравляющим веществом. Происшедшее спровоцировало дипломатический конфликт между КНДР и Малайзией, а также породило множество спекулятивных версий о причастности к убийству северокорейских спецслужб. При этом правительство Южной Кореи уже через неделю после убийства поспешило назвать его террористическим актом.

Всё вышеперечисленное происходило в режиме ожидания новых ядерных испытаний Пхеньяна (напомним, что четвёртое и пятое испытания состоялись в прошлом году), однако в 2017 году КНДР пока ограничилась серией из восьми пусков ракет различных типов. Неделю назад власти Северной Кореи объявили об успешном испытании наиболее тяжёлой из них, «способной переносить большую ядерную боеголовку на дальние расстояния». По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на оценки аналитиков, предельная дальность этой ракеты, которая получила обозначение «Хвасон-12», составляет 4500 километров, таким образом, в зоне её действия оказываются американские военные базы на острове Гуам. Так, в связи с последним пуском 21 мая Bloomberg цитирует госсекретаря США Рекса Тиллерсона, назвавшего продолжающиеся ракетные испытания КНДР «разочаровывающими» и «препятствующими урегулированию», а также добавил, что это, вероятно, ответная реакция на первые меры США в рамках экономического и дипломатического давления на Пхеньян. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал новый запуск «неприемлемой провокацией, подрывающей общие усилия по стремлению к миру» и пообещал дальнейшую совместную работу над северокорейской проблемой совместно с США, Южной Кореей, Россией и Китаем.

Неясное будущее

Впрочем, вероятность военной акции против КНДР или серьёзное усиление давления на неё на данный момент весьма невелики. Новые выборы, состоявшиеся 9 мая, выиграл представитель леволиберальной «Демократической партии Тобуро» Мун Чжэ Ин, который, скорее всего, несколько смягчит текущую линию Сеула по отношению к северному соседу.

К тому же и между США и Южной Кореей военное сотрудничество идёт не слишком гладко. Дискуссионной проблемой в последнее время оказалось завершение развёртывания в Южной Корее системы американской противоракетной обороны, которая должна служить для Сеула важнейшим элементом уменьшения северокорейской угрозы. В данном случае американский президент потребовал от Сеула миллиард долларов на содержание системы. Против размещения ПРО возражает и Китай.

Стоит помнить, что председатель КНР Си Цзиньпин месяц назад даже призвал Трампа проявлять сдержанность в северокорейском вопросе. Поэтому на данный момент северокорейские власти очевидно ближе к осуществлению своих целей (реализация ракетно-ядерной программы), чем американские и южнокорейские консервативные круги – к осуществлению своих (изоляция или полная ликвидация северокорейского режима).

Денис Панов

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