Шварценбергский судоходный канал открывает сезон 20 мая.

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Все желающие могут собраться в этих живописных местах в местечке Нова-Пец, чтобы отдохнуть под музыку на природе и отметить праздник нового судоходного старта. Начнётся он в 11.30 театральными представлениями с водяными и русалками на берегах реки Шумавы. В 13.00 в амфитеатре Олений верх начнётся концерт фольклорной музыки коллективов Южной Чехии, Австрии, Баварии. А в 15.30 после демонстрации сплавов по воде тут же в амфитеатре будет играть музыка, а для проголодавшихся будут открыты лавки с национальной кухней. Адрес: Schwarzenberský plavební kanál, Nová Pec.
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