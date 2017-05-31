Социальный опрос: доверие избирателей к Милошу Земану сильно снизилось

Центр изучения общественного мнения провел новый социальный опрос на тему «Доверяете ли Вы президенту Милошу Земану и власти». По итогу опроса выяснилось, что политический кризис в государстве сильно снизил процент тех, кто ранее поддерживал действующего президента ЧР Милоша Земана. В марте и апреле 2017 года 55% среди опрошенного населения доверяли Милошу Земану. В мае 2017 года опрос показал, что уровень доверия к президенту начал стремительно падать вниз. На сегодняшний день всего 41% населения доверяют управленцу Града. Доверие к власти снизилось на 23%. По официальным данным Центра изучения общественного мнения, новые данные опроса стали самыми худшими за все время работы кабинета Богуслава Соботки. Самый худший показатель удовлетворенности политической ситуацией в стране был зафиксирован Центром в 2013 году. Опрос общественного мнения был проведён с 8 по 18 мая 2017 года.

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