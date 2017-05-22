Сотни украинцев в национальных костюмах прошли маршем по центральным улицам Праги.

Вчера, 21 мая, несколько сотен украинцев в национальных костюмах прошли маршем по центральным улицам Праги. Главная задача акции — мир на Украине. Организатором мероприятия выступило «Объединение украинцев в Чехии «Берегиня»» (Sdružení Ukrajinců v ČR Berehyňa). Акция была приурочена ко Всемирному дню вышиванки, который отмечают на территории Украины. Возглавляли колонну взявшиеся за руки дети. Взрослые же несли флаги Украины, Чехии и Евросоюза, хором исполняя народные украинские песни. Шествие началось у Карлова моста и завершилось на площади Мира. Там в Национальном доме состоялась вторая часть праздничной программы — концерт с разнообразными выступлениями творческих коллективов, конкурсами, танцами и украинскими блюдами.

Напомним, что Всемирный день вышиванки — международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Дата проведения — ежегодно в третий четверг мая (будний день). Праздник является самобытным и самодостаточным, не привязанным к государственным или религиозным памятным датам. В этот день каждый желающий может приобщиться к празднику, одев вышиванку на работу, в университет, школу или детский сад.

Фото www.tyden.cz

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