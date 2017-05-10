Средний возраст чехов – 42 года

Неутешительные данные получили статистики, подсчитав средний возраст чешского гражданина. По сравнению с 1990 годом он вырос на 5 лет и восемь месяцев и сейчас равен 42 годам. При этом средний возраст мужчин, согласно данным Департамента статистики Чехии, составляет 40 лет и 3 месяца. У женщин этот показатель – 43 года, поскольку они живут дольше сильной половины. Чешское общество стареет, детей сегодня рождается меньше, а продолжительность жизни растёт. Этот процесс нельзя назвать естественным. 2 млн жителей Чехии старше 65 лет (в 1990 году – 1,3 млн), детей до 15 лет сегодня в стране 1,6 млн, а в 1990 их было 2,2 млн.

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