Старки из «Игры престолов» воссоединились!

Журнал Entertainment Weekly к выходу 7 сезона «Игры престолов» воссоединил всех членов семьи Старк. Правда, пока это произошло только для фотосессии. Воссоединятся ли Старки в сериале, неизвестно. На обложку попали Санса, Бран, Джон Сноу и Арья — единственные члены семьи Старк, которые остались в живых к седьмому сезону. Также издание The Telegraph подтвердило, что 8 (финальный) сезон «Игры престолов» станет самым коротким за всю историю сериала. В него войдет всего шесть эпизодов. Финал «Игры престолов» запланирован на 2018 год. В седьмом сезоне будет 7 серий — первая выйдет 16 июля 2017 года.