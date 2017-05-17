Танец в пражском метро

Потрясающее событие, ставшее уже традиционным, ждут многие жители и гости Праги. Чтобы им полюбоваться и принять участие – достаточно спуститься под землю. Праздник «Танец в метро» пройдёт в этом году 24 мая, начнётся с 13.00 и продлиться до 22.00. В это время будет звучать музыка, а на станциях метро будут танцевать профессиональные танцоры и те, кто спеша с работы домой, вдруг обо всём позабудет и присоединиться к танцующим. В прошлом году мероприятие собрало много участников, а пассажиры пражской подземки в социальных сетях писали о том, как поднимает настроение такой совместный танец с совсем незнакомыми людьми.

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